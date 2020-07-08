Москва, , 21:44 — REGNUM Обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко в своём очерке «Волнуют ли Вашингтон религиозные свободы порабощаемых им народов?» написал следующее:

«как обойтись (США — ИА REGNUM) без обвинений России в «притеснении» иеговистов и саентологов, если в развитие этих сект было вколочено столько миллионов американских «зеленых рублей», а они из года в год уходят в «черную дыру», не давая никакого иного результата, кроме заявок на дальнейшее финансирование?».

По этому поводу представитель религиозной группы «Московская саентологическая церковь» Сергей Карпов заявил следующее:

«Относительного использованного автором термина «секта», считаем возможным пояснить следующее. Данный термин отсутствует в отечественном праве и не используется значительной частью специалистов религиоведов, поскольку зачастую воспринимается в негативном ключе. Саентология является самостоятельным направлением и не от кого не отделялась. Просим проинформировать читателя, что российские последователи саентологии с такой формулировкой не согласны».

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