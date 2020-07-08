Атланта, США, , 21:32 — REGNUM Телеканал TBS покажет реалити-шоу, в котором будут соревноваться люди, играющие в симулятор жизни The Sims 4. Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Перед участниками мероприятия будут ставить различные внутриигровые задачи, про критерии, согласно которым судьи будут принимать решение, пока ничего не известно, но организаторы сообщили, что победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс.

Отмечается, что в реалити-шоу примут участие известные видеоблогеры и стримеры, в качестве судей также выступят известные личности. Первый выход шоу в эфир состоится 17 июля, а финальный выпуск покажут 7 августа 20 200года.

В июне 2020 года стало известно, что The Sims 4 достигла отметки в 10 млн активных геймеров в месяц. Игра, изданием которой занимается компания Electronic Arts, появилась в сервисе Steam 18 июня 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый рекорд: The Sims 4 достигла отметки в 10 млн активных игроков в месяц