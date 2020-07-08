Анкара, , 21:27 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции перевалило за отметку в 208 тыс., сообщает 8 июля турецкое министерство здравоохранения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Турции выявлен 1041 новый случай заражения коронавирусом, после чего общее число зарегистрированных случаев инфицирования составило 208 938.

Число умерших от COVID-19 составило на сегодняшний день 5282 человека, за сутки было зарегистрировано 22 новых летальных исхода.

Выздоровевшими с начала пандемии признаны 187 511 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта по данным ВОЗ в мире заразились коронавирусом свыше 11,5 млн человек, умерли более 535 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

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