Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Дополнение Shadowlands к World of Warcraft позволит проводить в многопользовательской игре вечеринки с вампирами. Об этом 8 июля сообщил во время онлайн-трансляции руководитель проекта Ион Хаззикостас.

Он сообщил, что если игроки станут Вентиром в царстве Теневых Земель (Shadowlands), то получат доступ к четвёртой части святилища, которая называется Ember Court.

«Это в основном место, где устраиваются красивые радостные вечеринки, — сказал Хаззикостас, — это отчасти означает, что вы демонстрируете свое влияние, устраивая грандиозные гала-концерты для самых важных личностей не только в Ревендрете, но и по всей стране Теней».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard начнёт стадию бета-тестирования Shadowlands на следующей неделе (разработчики пока не называли точную дату). Ожидается, что полноценный релиз нового дополнения World of Warcraft состоится осенью 2020 года.

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