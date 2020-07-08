Ирвайн, США, , 20:56 — REGNUM Компания Blizzard во время онлайн-трансляции объявила, что она начнёт открытое бета-тестирование дополнения World of Warcraft: Shadowlands «на следующей неделе». Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики начнут рассылать соответствующие приглашения, для того, чтобы их получить, пользователям Battle.net необходимо будет включить на своей странице функцию получения подобных сообщений. Руководитель проекта Ион Хаззикостас сообщил, что бета-версия Shadowlands является «полнофункциональной», но пока содержит множество ошибок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard в течение следующих месяцев начнёт сокращать количество серверов игры. Разработчики будут произодить слияние большиъ и малых серворов в нечто, что они называют «большим сообществом связанных областей».

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