Москва, , 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке. Об этом журналистам сообщил адвокат Сафронова Инва Павлов.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающих секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — сообщил Павлов.

Он добавил, что защита пока не ознакомлена с этими заключениями, но они упомянуты в постановлении о возбуждении против Сафронова уголовного дела.

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