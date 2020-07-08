Скопье, , 22:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1794 человек было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. При этом 230 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 7406 случаев заражения, 359 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 8 июля в стране скончались восемь пациентов. 3554 пациента уже излечились. Число активных случаев заражения сейчас составляет 3493.

Наблюдается тенденция к переходу эпидемии на стадию плато — число активных случаев заражения начало снижаться. Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19,15 июля в стране пройдут парламентские выборы, в настоящий момент проходит избирательная кампания. Гражданам с коронавирусом и ряду других категорий лиц было предложено заранее зарегистрироваться для участия в выборах на дому, однако интерес к выборам оказался крайне низким — зарегистрировались лишь 19 человек. Тем временем в министерстве здравоохранения уже готовятся к осенней волне пандемии.

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