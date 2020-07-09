9 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Бронепробег «Дорога мужества» — это не только демонстрация военной техники, но и необходимость чтить историческую память и помнить защитников Отечества. Это возможность участников рассказать о ветеранах, общение с которыми является для нас счастливой возможностью. Молодежь должна помнить каждого солдата и таким образом защитить подвиг отцов.

Екатерина Калаева, Наталья Стрельцова, , 00:44 — REGNUM Утром 8 июля в Москве стартовал четвертый бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция открылась на Поклонной горе. Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге — самое масштабное танковое сражение XX века.

Катюша Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бронепробег пройдет с 8 по 15 июля по маршруту длиной 1300 километров. Остановки совпадают с местами знаковых сражений советских войск в 1943 году: Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. В каждом городе состоятся памятные мероприятия, участие в которых примут представители городской администрации.

Кроме того, бронепробег сопровождается возложением цветов к вечному огню и могилам Неизвестного Солдата. Зрители акции смогут познакомиться с каждым автомобилем из колонны пробега в рамках выставочных мероприятий.

Перед отправкой техники на Поклонной горе состоялось возложение венков к Вечному огню, церковный молебен, а также выступления участников и гостей акции.

Во вступительном слове ведущий мероприятия отметил, что основная цель «Дороги мужества» — почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, а также внести вклад в сохранение истории нашего государства. На открытии присутствовал один из создателей и идейных вдохновителей мероприятия — президент межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Алексей Анатольевич Мигалин. В своем выступлении организатор сказал, что «Дорога мужества» — наименьшее, что мы можем сделать в память о подвиге павших во время войны, однако в современном мире подобные мероприятия необходимы. Они не только делают бессмертными воинов, отдавших свои жизни ради других, но и не позволяют допустить искажения истории.

«К сожалению, сегодня ряд людей, как в России, так и за ее пределами, ставит под сомнение подвиг советского народа», — обратился к гостям и участникам акции Мигалин. «Кто-то, игнорируя все факты, откровенно и нагло присваивает Победу советского народа своей стране. Кто-то пытается обесценить главные сражения Великой Отечественной войны посредством пропаганды и манипуляции. Вооружившись псевдо-исследованиями, люди, которые еще вчера жили в мире и согласии, сегодня начали сносить памятники, осквернять захоронения солдат, переименовывать улицы и вести войну с теми, кто давно умер за их свободу, умер для того, чтобы жили другие».

Медицинская сестра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К президенту «Военно-технического общества» присоединился Дмитрий Виноградов, выступивший от лица Министерства обороны РФ. Виноградов, как и Мигалин, считает, что сегодня наш народ пытаются лишить одной из важнейших ценностей — гордости за Великую Победу.

«Мы должны давать достойный отпор. Это имеет принципиальное значение в условиях, когда России более чем когда-либо необходимо моральное единство народа, сплоченность, уважение к своей истории и к тем, кто ее вершил. Память о тех, кто пожертвовал жизнью во имя отчизны, с древнейших времен почиталась на русской земле. В их честь возводились храмы и памятники, слагались песни и легенды. Мы так же обязаны передать молодому поколению патриотизм и стремление отдать силы отечеству».

На открытии бронепробега присутствовал Сергей Хлебников, представитель мэрии Москвы. Хлебников заверил, что правительство столицы вместе с правоохранительными органами и силовыми структурами поддерживают патриотическое начинание акции. «Наверное, потому что организовывают бронепробег люди, болеющие за историю своего государства, за его будущее. Это настоящие патриоты нашей родины», — завершил выступление Хлебников.

Медицинские сестры Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Окропили святой водой Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Еще одним гостем, который как никто другой понимает важность памяти о подвиге солдата, стал Геннадий Шорохов, ветеран боевых действий в Афганистане и член общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Он считает, что молодежь должна помнить каждого солдата и таким образом защитить подвиг отцов.

«Гвардия» эмблема на Катюше Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С пожеланиями удачного бронепробега выступили Аркадий Телепнев, заместитель генерального директора по развитию АО «Военторг», и Александра Аронова, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС». «Наша организация будет вместе с вами и с вашими будущими начинаниями», — заверил Телепнев.

Аронова добавила, что формат мероприятия близок «ГЛОНАСС», потому что основной его деятельностью является транспортная сфера и безопасность на дорогах страны. Она вспомнила и внесенные в Конституцию РФ поправки, согласно одной из которых — необходимость чтить историческую память и помнить защитников отечества, с чем связан путь «Дороги мужества» как не только демонстрации военной техники, но и возможности участников рассказать о ветеранах, общение с которыми является для нас счастливой возможностью.

После выступления спикеров состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню и минута молчания в память павших воинов. Мероприятие завершил церковный молебен и окропление бронетехники и всех участников акции святой водой. На мероприятии присутствовала икона Ильи Муромца — небесного покровителя пробега, по словам приглашенного батюшки.

Активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям — еще одна немаловажная цель «Дороги мужества», которая удачно реализуется. Так, в этом году участие в бронепробеге приняли ребята детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, они также возложили цветы к Вечному огню. Еще одним представителем молодежи в «Дороге мужества» является Мария Орлова. Девушке 14 лет, однако она уже награждена медалью Министерства обороны за участие в 74 годовщине Великой Победы. В прошлом году Маша была старшей машины в ходе военного парада Калининграда. Для нее бронепробег — это возможность прикоснуться к истории. «Почтить память прадедов и прабабушек таким образом — для меня честь», — поделилась Маша.

Одноклассники юной участницы бронепробега удивились, когда увидели у девочки медаль. После награждения Маши и ее рассказа о «Дороге мужества» многие спрашивали, могут ли тоже принять участие в акции. Так, организаторы демонстрируют реальную работу по приобщению молодежи к истории не только посредством рассказов и встреч с ветеранами, но и благодаря учреждению парада военной техники, который уже стал ежегодным для нашей страны. «Многие говорят, что наша страна плохая, — поделился своими мыслями с журналистами один из участников пробега, — а что ты сделал, чтобы она стала лучше?» Очевидно, что каждый участник «Дороги мужества» внес свой вклад.