Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM На площадях выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом в инстаграм написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, комплекс будет рассчитан на 50 мест. В нём разместят граждан с тяжёлым и среднетяжёлымм течением заболевания.

Откроется госпиталь с 10 июля. Таким образом планируется немного разгрузить больницы, работающие сейчас в напряжённом режиме.

Куйвашев отметил, что после пандемии мобильный комплекс передадут Центру медицины катастроф. Там он будет использоваться как резервный на случай различных ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Свердловской области подтвердили 263 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии их стало уже 14 792.