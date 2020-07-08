Екатеринбург, 8 июля 2020, 20:19 — REGNUM На площадях выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом в инстаграм написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
По его словам, комплекс будет рассчитан на 50 мест. В нём разместят граждан с тяжёлым и среднетяжёлымм течением заболевания.
Откроется госпиталь с 10 июля. Таким образом планируется немного разгрузить больницы, работающие сейчас в напряжённом режиме.
Куйвашев отметил, что после пандемии мобильный комплекс передадут Центру медицины катастроф. Там он будет использоваться как резервный на случай различных ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Свердловской области подтвердили 263 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии их стало уже 14 792.