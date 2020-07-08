Бишкек, , 20:05 — REGNUM В Киргизию удалось вернуть 182 киргизстанца, застрявших в странах Европы из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.

Киргизские мигранты прилетели в Бишкек рейсом авиакомпании «Avia Traffic Company» из Минска, куда их транзитом доставили из Австрии, Венгрии, Великобритании, Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Сербии, Италии, Испании, Румынии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии и с Украины.

В министерстве иностранных дел Киргизии отмечают, что список пассажиров был сформирован посольствами в Белоруссии и на Украине во взаимодействии с диппредставительствами республики в европейских странах.