Бишкек, 8 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Киргизию удалось вернуть 182 киргизстанца, застрявших в странах Европы из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Киргизские мигранты прилетели в Бишкек рейсом авиакомпании «Avia Traffic Company» из Минска, куда их транзитом доставили из Австрии, Венгрии, Великобритании, Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Сербии, Италии, Испании, Румынии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии и с Украины.
В министерстве иностранных дел Киргизии отмечают, что список пассажиров был сформирован посольствами в Белоруссии и на Украине во взаимодействии с диппредставительствами республики в европейских странах.
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