Нижний Тагил, Свердловская область, 8 июля 2020, 20:05 — REGNUM Несколько сотрудников одного из цехов Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) оказались заражены коронавирусом. Информацию об этом подтвердили журналистам в пресс-службе «Евраз-Урал».
Как пишет «Коммерсантъ», все они работают в конвертерном цехе. Сейчас заболевшие COVID-19 находятся либо в больнице, либо дома. Болезнь протекает у них бессимптомно.
На работе предприятия данный инцидент не сказался. Цех продолжает функционировать в штатном режиме. Территория продезинфицирована.
Также в организации отметили, что уделяют серьёзное внимание мерам профилактики заражения коронавирусом. Компания следует предписаниям Роспотребнадзора.
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