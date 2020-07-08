Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:05 — REGNUM Несколько сотрудников одного из цехов Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) оказались заражены коронавирусом. Информацию об этом подтвердили журналистам в пресс-службе «Евраз-Урал».

Как пишет «Коммерсантъ», все они работают в конвертерном цехе. Сейчас заболевшие COVID-19 находятся либо в больнице, либо дома. Болезнь протекает у них бессимптомно.

На работе предприятия данный инцидент не сказался. Цех продолжает функционировать в штатном режиме. Территория продезинфицирована.

Также в организации отметили, что уделяют серьёзное внимание мерам профилактики заражения коронавирусом. Компания следует предписаниям Роспотребнадзора.

Читайте развитие сюжета: Минкомсвязи намерено отслеживать контакты больных ковидом в мобильных сетях