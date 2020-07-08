Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM Ряд магазинов может работать в торговых центрах Свердловской области, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам Куйвашева, есть ряд требований, соблюдая которые, магазины имеют право вести свою деятельность.

«Сегодня свою деятельность в них могут вести магазины, которые, в частности, торгуют непродовольственными товарами первой необходимости», — написал губернатор.

Свою работу владельцам магазинов нужно согласовывать с руководством торговых центров, напомнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года в Екатеринбурге разрешили работу кафе и ресторанов в формате летних веранд.

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