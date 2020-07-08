* запрещённая в России организация

Симферополь, , 19:38 — REGNUM В Крыму суд вынес решение об аресте четверых подозреваемых в причастности к деятельности группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 8 июля пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

Трое подозреваемых арестованы до 2 сентября, ещё один — до 1 сентября 2020 года.

Следствие установило, что арестованные занимались антигосударственной пропагандой и агитацией для склонения жителей Крыма к участию в запрещенной террористической организации.

Они подозреваются в совершении преступления по статье 205 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

*"Хизб ут-Тахрир» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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