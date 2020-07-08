Кострома, , 19:32 — REGNUM Для сотрудников областной службы спасения в Костроме хотят построить новую станцию. Об этом сообщает администрация региона.

Спасатели на реке Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Сейчас летняя станция, где дежурят сотрудники МЧС и базируются силы «Службы спасения, ГО и ЧС» располагается на дебаркадере на улице Лесной в Костроме.

Полноценного здания областная служба спасения не имеет. Зимой спасатели переезжают в пристройку к общежитию на улице Костромской, где нет полноценного спортзала и скалодромов.

Планируется, что новую станцию спасателям «поставят» также на улице Лесной, недалеко от главного городского пляжа. Площадь постройки составит около 200 квадратных метров.

«Новое здание будет внешне вписываться в облик старых зданий, которые расположены рядом. Проект уже разработан. Но мы рассматриваем возможность сократить суммы расходов. Пересматриваем все материалы», — сообщил K1NEWS директор департамента региональной безопасности Александр Белозеров.

Станция будет отапливаться газом, в ней оборудуют медицинский кабинет, пространство для тренировки водолазов и наблюдательную вышку. Начать строительство планируют в марте 2021 года.