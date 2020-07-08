Тамбов, , 19:31 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 8 июля, вручил семейной паре Милосердовых из Уварова общественную награду — медаль «За любовь и верность», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин вручил семье Милосердовых из Уварова медаль «За любовь и верность» Tambov.gov.ru

Медаль вручают самым крепким семьям по всей стране. В Тамбовской области общественную награду в этом году получат 69 семей, проживших в браке более 25 лет. Одна из таких пар — Василий и Нина Милосердовы. Губернатор Александр Никитин приехал к ним в гости в День семьи, любви и верности, чтобы поздравить эту семейную пару с праздником, а в их лице ‑ и всех жителей области. Он также лично вручил Василию и Нине Милосердовым медаль «За любовь и верность».

«Сегодня из-за эпидемиологической ситуации собрать всех вместе, чтобы вручить эту награду традиционно в торжественной обстановке, не получается, но мы все равно поздравим все семьи, заслуженно отмеченные этой медалью. Я рад, что сегодня у вас в гостях. И в вашем лице хочу поздравить всех жителей с этим замечательным праздником», — сказал Александр Никитин.

Василий Александрович и Нина Николаевна прожили вместе 47 лет. За почти полвека семейной жизни они доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге — это основа брака, а семья — главная ценность в жизни. За чаепитием супруги рассказали губернатору об истории своего знакомства и о том, как живет их семья сейчас.

Всю жизнь Василий Александрович и Нина Николаевна сохраняют верность не только друг другу, но и выбранному профессиональному пути. Вся трудовая деятельность главы семьи связана с одним предприятием — Уваровским сахарным заводом. Более 20 лет он проработал слесарем-наладчиком. Его супруга посвятила свою жизнь творчеству. С 1973 года и по сегодняшний день она работает художником-оформителем в Уваровском городском Дворце культуры «Дружба».

Супруги воспитали двух дочерей. Сестры Милосердовы — прекрасные хозяйки, ответственные работники, добрые и отзывчивые люди. Светлана — талантливый организатор, музыкант и вокалистка, работает в ДК «Дружба» заведующим отделом художественной самодеятельности. Младшая дочь Наталья работает юристом в Тамбове. Сейчас супруги Милосердовы помогают воспитывать внука Егора, который в этом году пойдет в первый класс.

Супруги Милосердовы поблагодарили губернатора за внимание и сказали, что эта награда станет их семейной реликвией. Глава региона в свою очередь отметил, что вопросам защиты семейных ценностей в нашей области всегда уделялось и будет уделяться самое пристальное внимание. По словам Александра Никитина, в регионе успешно реализуются различные механизмы социальной помощи семей с детьми. В этом году по инициативе президента России Владимира Путина появились новые меры поддержки, которые стали очень своевременными и ощутимыми.

Губернатор пожелал семье Милосердовых и всем тамбовчанам беречь друг друга, бережно хранить семейные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам.

Отметим, что чествование семей, которые прожили в браке до юбилейных дат, проходит сегодня по всей области. 69 супружеским парам из всех городов и районов Тамбовщины сегодня вручат памятную медаль «За любовь и верность». Наградной набор состоит из медали в футляре, удостоверения и двух лацканных знаков. На лицевой стороне медали изображены Петр и Феврония и выгравированы слова «За любовь и верность. Семья — единство помыслов и дел». На оборотной стороне — название праздника и его символ — полевая ромашка.