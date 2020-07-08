Бишкек, , 19:29 — REGNUM Острая нехватка медицинских работников в Нарынской области Киргизии была еще до пандемии, а сейчас ситуация усугубилась еще больше. Об этом на брифинге заявил полномочный представитель правительства в регионе Эмилбек Алымкулов.

По словам губернатора, в Нарынской области числятся 368 медиков, каждый пятый из которых в настоящее время находятся в отпуске. А среди оставшихся 306 медицинских специалистов часть болеет или находится в обсервации.

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Также чиновник отметил, что в больницах региона возникла острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов.

В Нарынской области «Имеется лишь 153 кислородных концентратора, при этом их требуется в три раза больше. Аппаратов ИВЛ в наличии только 28 единиц, необходимо еще хотя бы 17. Мы уведомили республиканский штаб об этой проблеме. Возможно, в конце недели области выделят часть аппаратов ИВЛ и концентраторов, которые привезут в Киргизию», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 7 июля, на брифинге в Доме правительства премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о том, что в Киргизии «пока нет острой нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких».