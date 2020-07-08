Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Количество выявленных фактов заражения коронавирусом превысило в США три млн, сообщает 8 июля университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

На сегодняшний день число случаев заражения в США составляет 3 009 611 человек.

Из них выздоровевшими признаны 936 476 человек, а 131 594 умерли от COVID-19.

Кроме того, по мнению университета, во всем мире на данный момент заражены коронавирусом свыше 11,8 млн человек, погибли от вызванных коронавирусом болезней 544 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

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