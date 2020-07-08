Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM На Среднем Урале скорая помощь теперь не будет возить пациентов на компьютерную томографию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Благодаря нововведениям число выездов скорой помощи сократилось более чем на 7%, сообщают в структуре.

Теперь на КТ пациентов будут доставлять «машины транспортных предприятий, автотранспорт медучреждений и, в отдельных случаях, специально выделенные под эти функции такси», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители жаловались на невозможность дозвониться до скорой и долгое время ожидания.

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