Москва, , 06:41 — REGNUM 1 июля начались повторные выплаты на детей с рождения до 16 лет. Что делать, если выплата не пришла, объясняет автор ИА REGNUM Дарья Чернышова.

Деньги Петр Данилов © Красная Весна

Выплата составляет 10 тысяч рублей на каждого гражданина РФ в возрасте до 16 лет. Она производится в дополнение к предыдущим выплатам, которые были приняты для поддержки семей в период пандемии. Получить ее могут родители, усыновители, опекуны, попечители.

Выплата придет автоматически. Но если вы ранее не обращались за выплатами или подавали заявление для детей от трех до 16 лет, то вам нужно подать заявление на эту, июльскую выплату. Сделать это надо до 1 октября.

Отказать могут тем родителям, которые живут не в России, имеют гражданство другой страны, лишены родительских прав, ошиблись при составлении заявления, подали заявление повторно, уже получили выплату. Если вы видите, что произошла ошибка, вам нужно дождаться отказа по заявлению и подать его заново. Если выплата не поступит в течение восьми рабочих дней, необходимо обратиться в ПФР.

Читайте подробности в статье Дарьи Чернышовой «Что делать, если в июле не пришла выплата на детей до 16 лет».