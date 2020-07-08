В России после периода санитарных ограничений открываются пляжи. Решения регионы принимают каждый по отдельности.

Например, с 27 июня ждут посетителей саратовские пляжи, в Ростовской области подготовили более 50 мест для купаний. А в Оренбуржье и в Карачаево-Черкесии пока воздерживаются от открытия курорта. С 15 июля разрешат купаться в Подмосковье.

Как и где отдохнуть у водоёма в России — в трансляции ИА REGNUM.