В Северной Осетии остается под запретом купание в водоемах
Несмотря на почти середину лета, купальный сезон в Северной Осетии все еще не открыт. Причиной является введенный в республике режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В Челябинске для купания официально открыто 12 пляжей. Об этом сообщили журналистам в мэрии. Всего на территории имеется 39 мест отдыха граждан, добавили в мэрии. В 27 местах купаться запрещено. На этих площадках организовать пляж невозможно из-за особенностей рельефа и из-за присутствия гидротехнических сооружений.
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С 15 июля в Подмосковье могут отменить ряд ограничений. Об этом 8 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В рамках нового этапа снятия ограничений планируется разрешить работу пляжей, аттракционов и ресторанов.
«Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — сказал Воробьёв.
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Жителям Карачаево-Черкесии, несмотря на сильную жару, установившуюся в последние дни, еще не скоро удастся охладиться в водоемах. В республике действует запрет на купание в связи с пандемией коронавируса. С предупреждением соблюдать режим изоляции и запрет на купание, введенный им, выступила мэрия города Черкесска.
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В Марий Эл планируется скорректировать сроки открытия пляжей. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе заседания оперативного штаба.
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В Ростовской области объявили о начале купального сезона. В настоящее время в регионе открыто более 50 пляжей, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 8 июля.
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В Кургане по итогам межведомственной инспекции с 8 июля открывается пляж «Голубые озёра». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.
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