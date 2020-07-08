Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM АО «Почта России» продолжит вкладывать средства в развитие Почтового квартала в центре Санкт-Петербурга. Перспективы амбициозного инвестиционного проекта обсудили губернатор Северной столицы Александр Беглов и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, сообщили 8 июля в Смольном.

Главпочтамт в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Общественно-деловое пространство должно появиться в Адмиралтейском районе. Проект предусматривает реконструкцию территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара. Здесь находится знаменитый петербургский Главпочтамт, Дворец культуры работников связи, а также дом-усадьба Ломоносова.

«Сейчас многие здания внутри квартала, как и инженерные сети, обветшали. Требуется серьезный ремонт, реконструкция и приспособление под современное использование. Благодаря проекту развития Почтового квартала мы выполним важнейшую для города задачу — дадим историческим зданиям новую жизнь и создадим пример комфортной городской среды», — заявил Беглов.

Он убежден, что после завершения эта территория будет облюбована как горожанами, так и туристами, рентабельность недвижимости повысится, а налоговые поступления возрастут.

Зал Главпочтамта Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Максим Акимов назвал проект одним из флагманских для «Почты России».

«Это наши обязательства перед городом, потому что российская почта родилась именно в Санкт-Петербурге. Такие объекты, как ДК работников связи, Главпочтамт, дом-усадьба Ломоносова заслуживают принципиально другой судьбы. Мы готовы инвестировать в проект большие ресурсы», — заверил он.

На этой территории должны появиться офисный центр, арт-галерея, музейное пространство, концертный зал и центр современного искусства. Но не забудет компания и «почтовые функции».

Стороны также обсудили и проект создания международного логистического центра «Почты России» рядом с аэропортом «Пулково». По словам Беглова, городские власти эту идею поддерживают, так как это даст новые рабочие места. Обсуждать судьбу квартала и другие совместные проекты договорились не реже раза в месяц.