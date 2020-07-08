Красногорск, , 18:45 — REGNUM С 15 июля заработают подмосковные детские лагеря. Об этом заявил 8 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Однако, согласно требованиям Роскомнадзора, попасть в лагеря смогут только дети из Подмосковья и Москвы.

Следует также отметить, что организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций приостановлена до конца месяца — до 31 июля включительно.

Ранее губернатор Московской области также указывал, что к 15 июля в регионе планируется разрешить жителям посещение пляжей, аттракционов и ресторанов. Таким образом, регион подходит к третьему этапу снятия ограничительных мер.

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