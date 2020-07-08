Челябинск, , 18:44 — REGNUM В Челябинске награждены лауреаты муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Трём семьям вручили дипломы, подарочные сертификаты и цветы, сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественная церемония состоялась 8 июля, в День семьи, любви и верности. Мэр Наталья Котова отметила, что в ходе конкурса семьи продемонстрировали свою преданность семейным традициям, а также свою сплочённость и жизненный опыт.

Всего в муниципальном этапе приняли участие 35 семей. Конкурс проводился по трём номинациям.