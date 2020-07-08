Подгорица, , 18:44 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране проанализировали 392 теста, из них 53 было позитивных.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Подгорице — 35.

В больницах страны госпитализированы 79 пациентов. Количество активных случаев составляет 623. С начала первой волны эпидемии в стране выявили 960 случаев, 17 человек умерли.

Медики отмечают, что пока спада количества зараженных они не ожидают. В стране открытых границы для стран ЕС и ряда других стран мира. В ряде северных районов страны объявлена эпидемия и введен карантин.