Москва, 8 июля 2020, 18:39 — REGNUM Разрабатываемый компанией «Р-Фарм» препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» получил одобрение Минздрава России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.
Согласно опубликованной информации, применение данного препарата возможно только в условиях стационара.
«Лекарственный препарат для медицинского применения подлежит обязательному посерийному выборочному контролю качества лекарственных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании «Р-Фарм» сообщили, что производство препарата организовано при участии Фонда развития промышленности и будет осуществляться на предприятии в Ярославле.