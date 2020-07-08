Оренбург, , 18:30 — REGNUM В Оренбургской области до 15 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса, сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно метеопрогнозу во второй половине недели (с 9 июля) с ростом атмосферного давления количество облачного покрова уменьшится, осадки прекратятся, а ночные и дневные температуры воздуха будут продолжать расти, что повлияет на чрезвычайную пожарную опасность в регионе. Воздух прогреется до 39 °C.

Стоит отметить за сутки, по состоянию на 8 июля, на территории Оренбуржья зафиксировано семь степных пожаров на площади 20,06 га и два лесных на площади 4,2 га.

По данным космического мониторинга за сутки зарегистрировано девять дневных и четыре ночные термические точки. Из них пять точек не подтвердились. Остальные были ликвидированы.

Напомним, со 2 июня в регионе установлен особый противопожарный режим. В населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях категорически запрещено проводить огневые и другие пожароопасные работы; разводить открытый огонь и костры; выжигать сухую травянистую растительность, стерню, пожнивные остатки и мусор. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы для физлиц — до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юрлиц — до 400 тыс. рублей.