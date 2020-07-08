Челябинск, , 18:07 — REGNUM В Челябинске обманутые дольщики жилья жалуются на бездействие чиновников. Они записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру.

В частности, к главе региона обратились пайщики жилого комплекса «Радуга». Акцию они провели у здания регионального правительства. По их словам, дома не достраиваются. При этом внятных ответов от минстроя области они не получают, пишет Накануне.Ru.

Отметим, проблемы со строительством жилья начались несколько лет назад. Достраивать его предстоит при участии средств фонда «Дом.РФ».