Починковский район, Нижегородская область, , 17:46 — REGNUM Суд оштрафовал Починковскую центральную районную больницу Нижегородской области за задержку данных о заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Как установил суд, больница не представляла, как положено в течение суток, данные о заразившихся коронавирусной инфекцией и контактировавших с ними лицах.

«Отсутствие необходимой своевременной информации о больных и контактных лицах, отсутствие ежедневной официальной информации о результатах медицинского наблюдения и обследования контактных лиц препятствуют организации и проведению противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции и создают угрозу распространения заболевания», — указано в сообщении.

Согласно решению суда, медицинское учреждение заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Ответчик вину признал. Постановление суда в законную силу не вступило.