8 июля 2020 | Время чтения меньше минуты

Столичный регион столкнулся с редким климатическим явлением — температурным градиентом, из-за которого разница температуры воздуха в отдельных районах может составлять +15 °C. И вот уже два дня москвичи страдают то от изнуряющей жары, то от ливневых дождей.

Дарья Антонова, , 21:03 — REGNUM На этой неделе Москва столкнулась с аномальной погодой. Так, днём 7 июля столбики термометров достигли +32 °C, а уже к вечеру появились сообщения о надвигающемся смерче. За считанные минуты жители столицы увидели над головой черные тучи, а в некоторых районах прошли грозовые ливни, сопровождаемые шквалистым ветром.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рядом с фонтаном жара ощущается меньше Дарья Антонова © ИА REGNUM

8 июля холодный атмосферный фронт не принес в Москву долгожданной прохлады. Температура держится в пределах +26…28°С, ощущается сильная духота. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды вечером. Ожидается дождь, местами сильный, град и гроза. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте, а также избегать шатких конструкций и рекламных щитов.