Дарья Антонова, 8 июля 2020, 21:03 — REGNUM На этой неделе Москва столкнулась с аномальной погодой. Так, днём 7 июля столбики термометров достигли +32 °C, а уже к вечеру появились сообщения о надвигающемся смерче. За считанные минуты жители столицы увидели над головой черные тучи, а в некоторых районах прошли грозовые ливни, сопровождаемые шквалистым ветром.

Жара в Москве
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рядом с фонтаном жара ощущается меньше
Рядом с фонтаном жара ощущается меньше
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи прячутся от солнца в тени
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи прячутся от солнца в тени
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи прячутся от солнца в тени
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Палатка с мороженым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рядом с фонтаном жара ощущается меньше
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рядом с фонтаном жара ощущается меньше
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В масках в жару особенно тяжело
Дарья Антонова © ИА REGNUM

8 июля холодный атмосферный фронт не принес в Москву долгожданной прохлады. Температура держится в пределах +26…28°С, ощущается сильная духота. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды вечером. Ожидается дождь, местами сильный, град и гроза. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Грозовая туча над Москвой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Буквально за пару минут небо почернело
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Грозовая туча над Москвой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Грозовая туча над Москвой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Грозовая туча над Москвой
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте, а также избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

За считанные минуты улицы Москвы затопляет
За считанные минуты улицы Москвы затопляет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
И снова солнце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Облачность в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Солнечная погода в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Прогулка на теплоходе по Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Многие загорают прямо в центре Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Солнце и тень
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
За считанные минуты улицы Москвы затопляет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM