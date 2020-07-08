Архангельск, , 17:40 — REGNUM Кенозерский национальный парк (Архангельская область) возглавил список 15 самых интересных мест России по версии журнала National Geographic Traveler.

Авторы статьи советуют попробовать северную кухню, пройти по экологической «Транскенозерской тропе» и обучиться традиционным ремеслам у местных мастеров.

«Для активных туристов обустроена сеть экологических маршрутов, и передвигаться по ним можно как пешком, так и на велосипедах — шагая по «Транскенозерской тропе», вполне реально пересечь национальный парк с севера на юг, останавливаясь на ночлег в палатке или лесном приюте. В Кенозерском национальном парке проводят мастер-классы по ремеслам, учат управляться с традиционной лодкой, угощают кенозерскими сырами и лекшмозерской ряпушкой, а в необычном музее эпического наследия «В Начале было Слово» поют бабушкины колыбельные и показывают, как проходит обряд сватовства», — пишет издание.

Также в список National Geographic вошли озеро Байкал, национальный парк «Красноярские Столбы» и заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Кенозерье открылись гостиницы и гостевые дома.

Справка:

Кенозерский национальный парк расположен на территории Каргопольского и Плесецкого районов Архангельской области у границы с Карелией. Это выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. В 2004 году его включили во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». На территории парка сохранились многочисленные памятники архитектуры, археологии, иконописи и монументальной живописи.

Площадь Кенозерского парка — 139,7 тысячи гектаров.