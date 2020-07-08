Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мужчину, который, по версии следствия, попытался оправдать террористический акт, совершенный в 2018 году в здании УФСБ по Архангельской области. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Как установило следствие, мужчина, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года, действуя умышленно, признавая правильными идеологию и практику терроризма, преследуя цель побудить окружающих к осуществлению террористической деятельности, размещал в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» материалы, оправдывающие совершение в октябре 2018 году террористического акта на территории Архангельской области.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Напомним, за аналогичное преступление несколько дней назад была осуждена и приговорена к крупному штрафу псковская журналистка Светлана Прокопьева. Приговор ей планируют обжаловать.

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