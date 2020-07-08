Грозный, , 17:38 — REGNUM Пассажирское железнодорожное движение по территории Чечни возобновится с 9 июля. Из Грозного в Москву вновь отправится состав поезда № 381/382, движение которого было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Запуск поезда по маршруту стал возможен в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Чечне и с началом третьего этапа снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. При этом в соответствии с указаниями Роспотребнадзора в поезде будут строго соблюдаться санитарные нормы, вагоны перед отправкой будут дезинфицироваться в депо. Помимо этого, в пути следования будет измеряться температура пассажирам бесконтактными термометрами.

Поезд по маршруту Грозный — Москва будет курсировать через день, отправляясь с конечных станций по нечетным числам. Из Москвы в первый рейс он отправится 11 июля.