Саратов, , 17:53 — REGNUM В Саратовской области в течение вечера 8 июля и до конца суток, по прогнозам синоптиков, ожидается целый комплекс метеорологических явлений, таких как град, гроза в сочетании со шквалистым усилением ветра до 26 м/с и ливень. Предупреждает об ухудшении погоды пресс-служба регионального управления МЧС.

Кроме этого, кратковременные дожди и грозы возможны в течение четверга, 9 июля. Температура воздуха по-прежнему будет на уровне до +36 градусов днем, ночью около 25 градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 июля на Саратов обрушился сильный ветер, который сорвал крышу с офисного здания и повалил дерево на автомобиль.

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