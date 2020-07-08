Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM Росздравнадзор завершил внеплановую проверку АО «Уральский приборостроительный завод», инициированную ранее после возгораний аппаратов для ИВЛ «Авента-М». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выездной проверку и были найдены нарушения. Вместе с тем не установлено связи между ними и произошедшими возгораниями.

Сейчас «Уральский приборостроительный завод» проводит соответствующие корректирующие мероприятия. Среди них — отзыв и перепроверка аппаратов «Авента-М». Такое предписание дал Росздравнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорания аппаратов произошли в больницах Москвы и Петербурга. В результате них были погибшие.