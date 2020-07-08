Москва, , 17:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало одобрение препарату от коронавируса SARS-CoV-2 «Коронавир». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Данный препарат был разработан компанией «Р-ФАРМ» на основе фавипиравира. Препарат используется для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции.

Процесс регистрации «Коронавира» полностью завершен. Как только регистрационное удостоверение будет получено, препарат направят в регионы, а также Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, что это уже второй одобренный Минздравом России препарат против коронавируса. 25 июня был одобрен препарат «Авифавир». Стоит отметить, что его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.