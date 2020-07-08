Екатеринбург, , 17:25 — REGNUM Длительное ожидание приезда скорой помощи в Свердловской области связано со случаями, когда машина должна была отвезти человека на компьютерную томографию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

«Выполнение несвойственных функций, когда, например, скорой помощью пациентов везли в КТ-центр, наряду с повторными и необоснованными вызовами до сих пор создавали серьезную нагрузку на службу», — сообщили в структуре.

Необходимость провести КТ — не основания для выезда скорой помощи, считают в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10% вызовов скорой помощи в Екатеринбурге являлись необоснованными, заявлял главврач станции скорой помощи имени В. Ф. Капиноса Игоря Пушкарёва.

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