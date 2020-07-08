Черкесск, , 17:19 — REGNUM Жителям Карачаево-Черкесии, несмотря на сильную жару, установившуюся в последние дни, еще не скоро удастся охладиться в водоемах. В республике действует запрет на купание в связи с пандемией коронавируса. С предупреждением соблюдать режим изоляции и запрет на купание, введенный им, выступила мэрия города Черкесска.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) введен временный запрет на купание в водоёмах ПКиО «Зелёный остров» и на реках Кубань и Абазинка. <…> Просим с пониманием отнестись к ограничительным мерам»,— говорится в сообщении администрации столицы республики.

В мэрии также пообещали открыть пляжи, как только ситуация с коронавирусной инфекцией нормализуется.

Напомним, запрет на купание в водоемах был установлен в самом начале пандемии коронавируса. В МЧС настоятельно рекомендовали не нарушать режим самоизоляции и отказаться от посещения водоёмов еще в мае, когда также стояла жаркая погода.