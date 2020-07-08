Владимир, , 17:04 — REGNUM Во Владимирской области отменён запрет на посещение бассейнов. Как сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Владимир Сипягин.

Плавательные бассейны могут возобновить работу при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимирская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Жителям региона разрешены занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе, а также на открытых и закрытых спортивных сооружениях, в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах. Открыты музеи и библиотеки, с 6 июля открыты торговые центры.

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