Бишкек, , 17:02 — REGNUM Услуги по погребению граждан, умерших от коронавируса и пневмонии, в столице Киргизии обходятся родственникам усопших на 30−60% дороже похорон людей, умерших по иным причинам, передает 24.kg.

По словам главного инженера Бишкекского агентства ритуальных услуг Кубанычбека Усупбаева, расходы выросли из-за необходимости приобретать спецодежду и специнвентарь для рабочих, с затратами на дезинфекцию и повышением оплаты за вредность.

Он уточнил, что обычная могила стоит от 5 800 сомов (около 5 400 рублей), а для умершего от пневмонии или COVID-19 — 9 500 сомов (8 800 рублей). Могила мусульманского типа стоит 7 500 сомов (7 000 рублей), а для умершего от пневмонии или коронавируса мусульманина — уже 10 800 сомов (10 000 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии с начала пандемии зарегистрировано 112 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом и 268 — от внебольничной пневмонии.

За последние сутки от COVID-19 умерли 13 пациентов с коронавирусом и 44 с внебольничной пневмонией.