Йошкар-Ола, , 17:00 — REGNUM В Марий Эл планируется скорректировать сроки открытия пляжей. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе заседания оперативного штаба.

Было принято решение о возобновлении работы организаций, обслуживающих пляжи, чтобы избежать купания людей в необорудованных для этого местах и предотвращения несчастных случаев. Эти компании начнут работу с 9 июля.

«Необходимо скорректировать сроки по открытию пляжей и соответствующее решение внести в протокол сегодняшнего заседания», — заключил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл возобновляют работу фитнес-клубы, салоны красоты и открытые площадки ресторанов и кафе. Кроме того, в республике будет возобновлена торжественная регистрация браков. Начнут работу стоматологические клиники при соблюдении необходимых мер безопасности, выходят на работу только на открытые площадки гиды и экскурсоводы.