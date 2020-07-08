Йошкар-Ола, 8 июля 2020, 17:00 — REGNUM В Марий Эл планируется скорректировать сроки открытия пляжей. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе заседания оперативного штаба.
Было принято решение о возобновлении работы организаций, обслуживающих пляжи, чтобы избежать купания людей в необорудованных для этого местах и предотвращения несчастных случаев. Эти компании начнут работу с 9 июля.
«Необходимо скорректировать сроки по открытию пляжей и соответствующее решение внести в протокол сегодняшнего заседания», — заключил Евстифеев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл возобновляют работу фитнес-клубы, салоны красоты и открытые площадки ресторанов и кафе. Кроме того, в республике будет возобновлена торжественная регистрация браков. Начнут работу стоматологические клиники при соблюдении необходимых мер безопасности, выходят на работу только на открытые площадки гиды и экскурсоводы.