Йошкар-Ола, , 16:55 — REGNUM В Марий Эл будут возобновлена торжественная регистрация браков. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

Однако на церемонии бракосочетания не должно присутствовать более 10 человек.

Также возобновляют работу в регионе стоматологические клиники при соблюдении необходимых мер безопасности, выходят на работу только на открытые площадки гиды и экскурсоводы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл также открываются фитнес-клубы, салоны красоты и открытые площадки ресторанов и кафе. Указанные учреждения будут пока работать, соблюдая ряд ограничений. Так, Занятия должны проходить по предварительной записи при составе группы не более 10 человек. На открытом воздухе могут заниматься группы из 12 человек. При этом на каждого должно быть отведено около 4 кв метров площади.

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