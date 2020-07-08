Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM В Свердловской области протестировали на коронавирус уже 603 595 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Всего проведено 648 023 обследования проб на наличие вируса. По данным на 8 июля 2020 года, за минувшие сутки протестировано 9845 человек, обследовано 10 076 проб.

Коронавирус выявлен у 14 792 человек (2,45% от всех протестированных) с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует по 13 июля 2020 года «режим повышенной готовности».