Владимир, , 16:54 — REGNUM Во Владимирской области было прекращено уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России который обвинялся в превышении полномочий. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.

Экс-начальник лечебного исправительного учреждения с конца марта 2018 года по февраль 2019 года, преследуя личные интересы, привлёк к строительным и ремонтным работам на объектах учреждения одного из осужденных, который отбывал наказание в колонии-поселении. За участие в ремонте осуждённый получил разрешение самовольно беспрепятственно покидать пределы исправительного учреждения.

Начальник колонии своим и действиями нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорвал авторитет и дискредитировал орган государственной власти. При этом суд с учётом средней тяжести преступления, отсутствия более ранних нарушений и раскаяния обвиняемого назначил штраф в 200 тысяч рублей и прекратил уголовное дело.