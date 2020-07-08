Москва, , 16:52 — REGNUM Пассажирские авиаперевозчики по популярным у граждан России туристическим направлениям вряд ли возобновятся ранее конца сентября — октября 2020 года. Об этом сегодня, 8 июля, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что в первую очередь могут быть возобновлены авиаперевозки по наиболее популярным туристическим направлениям. Если говорить о конце сентября, октябре, то это в первую очередь Средиземноморье, в том числе и Турция.

«То есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений», — отметила исполнительный директор АТОР.

Что касается Азии и Ближнего Востока, то тут пока ничего определенного сказать нельзя. Пессимистичный прогноз — декабрь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международное авиасообщение радикальным образом сократилось из-за пандемии коронавируса.