Рим, , 16:51 — REGNUM 135 граждан Бангладеш, прилетевшие в Рим самолетом Qatar Airways, не получили разрешения на высадку в аэропорту «Фьюмичино» и будут отправлены обратно, передает Adnkronos в среду, 8 июля.

7 июля министерство здравоохранения Италии издало распоряжение о недельном запрете на принятие рейсов из Бангладеш — ранее более 20 пассажиров одного из рейсов из этой страны сдали положительный тест на коронавирус.

65 граждан других стран, также прилетевшие в Рим рейсом Qatar Airways, получили право пересечь границу. Как и все другие пассажиры из стран из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, они должны будут пройти проверку на коронавирус.

По данным на 7 июля, в Италии умерли 34 899 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 30 (днем ранее — на 8). Выздоровели 192 815 человек, за день этот показатель увеличился на 574 (днем ранее — на 133). Число подтвержденных носителей выросло на 138 (днем ранее — на 208). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 956. В настоящее время заражены 14 242 человека — на 467 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.