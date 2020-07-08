Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM Отдых на Черноморском побережье грозит вспышкой энтеровирусной инфекции в Ростовской области. На это в ходе онлайн-брифинга 8 июля указала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Мы ожидаем всплеска энтеровирусной инфекции после возвращения [отдыхающих] с различных курортов, как это бывает из года в год. И бывают случаи летальных исходов именно от этой инфекции. Мы помним, что энтеровирус имеет под собой водный путь передачи. Это и грязные руки, продукты. Не хотелось бы нам иметь тяжёлые случаи заболевания энтеровирусной инфекцией», — сказала глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2019 года в Ростовской области наблюдался рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. При этом всплеск так называемого «летнего гриппа» произошёл на Дону летом 2013 года. Тогда вирус подхватили более 100 человек. Болезнь вызвала осложнение — менингит. Двое детей скончались.

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