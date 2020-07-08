Владикавказ, , 16:46 — REGNUM Несмотря на почти середину лета, купальный сезон в Северной Осетии все еще не открыт. Причиной является введенный в республике режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Главное управление МЧС России по РСО-Алания напоминает гостям и жителям республики, что купальный сезон на территории Северной Осетии не открыт. Купание на всех водоемах, в том числе и оборудованных, а их в республике шесть, запрещено», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Между тем, несмотря на запрет на купание, в регионе зафиксировано в 2020 году четыре трагических случая на воде. Все они связаны, как отметили в МЧС, со случайными падением в воду.