Ростов-на-Дону, 8 июля 2020, 16:44 — REGNUM В Ростовской области повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июля сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.
«У нас не зафиксировано случаев повторного заражения [SARS-CoV-2]», — отметила глава ведомства.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области результаты тестирования на антитела к коронавирусной инфекции станут известны после 10 июля, когда будут проведены все исследования.