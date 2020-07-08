Челябинск, , 16:43 — REGNUM В Челябинской области родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут рассчитывать на единую компенсацию расходов по самостоятельному обучению. Это станет возможно с 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора.

Размер компенсации определён на уровне 22 тыс. рублей. Деньги предусмотрены на обучение по основным общеобразовательным программам и будут выплачиваться ежемесячно.

В 2014 году для детей-инвалидов был введён новый образовательный стандарт. Их разделили на две категории: начавших учиться до сентября 2016 года и позднее. В зависимости от этого определяется и норматив финансирования, для обучающихся по ФГОС он составил 22 тыс. рублей, ад для приступивших к учёбе ранее — 10 тыс. рублей. Такое различие приводило к недовольству со стороны части граждан и общественных организаций.