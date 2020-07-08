Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM Система здравоохранения Ростовской области готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. При этом пока однозначно сказать, будет ли вторая волна, невозможно. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июля сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Скорее всего, она [вторая волна] начнётся осенью и будет связана с тем, что к обычному сезонному гриппу присоединится коронавирус или, наоборот, к мутирующему и распространяющемся коронавирусу наложится вирус гриппа. Мы прекрасно понимаем, что осенью нас ждут не очень простые времена, когда коронавирус может прятаться под маской обычного гриппа», — уточнила глава ведомства.

В связи с этим система здравоохранения Ростовской области готовится ко второй волне коронавирусной инфекции.

«Мы наращиваем тестирование, мощности муниципальных лабораторий, обновляем оборудование, не снимаем готовность резервных госпиталей. Но очень надеемся, что нам это не понадобится. Вывод мы сделали только один: система здравоохранения всегда должна быть готова к работе в экстренных ситуациях», — подчеркнула Быковская.

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